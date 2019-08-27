وحدة اليمن شعار المملكة منذ التأسيس وحتى طرد ميليشيا الإرهاب

2019-08-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

تؤكد المملكة دومًا على وحدة اليمن والحفاظ على مقدراته، والدفاع عنه ضد أي عدوان أو إرهاب، وهي رسالة بدأتها منذ التأسيس وحتى يومنا هذا، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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ولبت المملكة، التي تقود التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، نداء الدولة الشقيقة لتعزم أمرها على وحدة المصير بين اليمن والأشقاء العرب الذين لبَّوا نداء الاستغاثة وهبوا لنصرة الشعب اليمني الأبي ضد تدخلات إيران وأذنابها من الحوثيين في اليمن.

ولم تكن المملكة فقط يدًا تحارب الميليشيا الإرهابية، بل هبت بكل من تستطيع لدعم الشعب اليمني بشكل غير المحدود وبأيادٍ سخية لتنفذ اليمن واقتصاده حتى استعادة التعافي بعد سنوات عجاف من سيطرة الحوثيين ونهبهم لمقدرات واقتصاد البلاد.