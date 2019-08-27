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وظائف شاغرة للجنسين في أمانة جدة

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جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

أعلنت أمانة محافظة جدة عن توفر 27 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في مجالات إدارية وتقنية وهندسية بنظام التعاقد لحملة البكالوريوس فأعلى بالمسميات التالية :

أخصائي إدارة النفايات الصلبة

أخصائي البرامج التوعوية والمجمعية

أخصائي الرقابة والتحكم

أخصائي حاسب آلي

أخصائي رصد ومتابعة وتقييم

محلل إحصائي

خبير بيئي

أخصائي نظم معلومات جغرافية

قائد فريق التطوير

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مدير الأنظمة والتطبيقات

مدير العمليات

مدير مشروع

مراقب مردم

مصمم جرافيك

منسق

مهندس برمجيات

مهندس دعم فني

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :

https://jobs.jeddah.gov.sa/jobs-details/index.php?ID=2

وذلك في موعد أقصاه الخميس 28 ذو الحجة 1440هـ.

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