الان تتابع وظائف شاغرة للجنسين في أمانة جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365: أعلنت أمانة محافظة جدة عن توفر 27 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في مجالات إدارية وتقنية وهندسية بنظام التعاقد لحملة البكالوريوس فأعلى بالمسميات التالية : أخصائي إدارة النفايات الصلبة أخصائي البرامج التوعوية والمجمعية أخصائي الرقابة والتحكم أخصائي حاسب آلي أخصائي رصد ومتابعة وتقييم محلل إحصائي خبير بيئي أخصائي نظم معلومات جغرافية قائد فريق التطوير Advertisements مدير الأنظمة والتطبيقات مدير العمليات مدير مشروع مراقب مردم مصمم جرافيك منسق مهندس برمجيات مهندس دعم فني وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي : https://jobs.jeddah.gov.sa/jobs-details/index.php?ID=2 وذلك في موعد أقصاه الخميس 28 ذو الحجة 1440هـ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة للجنسين في أمانة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.