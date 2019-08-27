شاهد التفاصيل: وظائف تعليمية في الهيئة الملكية بالجبيل

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جدة - عمرو شويل الجبيل- الخليج 365:
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف تعليمية للرجال من حملة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن (جيد) على النحو التالي:
معلم لغة عربية : بكالوريوس تخصص (لغة عربية) بمعدل لا يقل عن جيد فأعلى.
معلم اجتماعيات : بكالوريوس تخصص (جغرافيا، تاريخ) بمعدل لا يقل عن جيد فأعلى.
معلم رياضيات : بكالوريوس تخصص (رياضيات) بمعدل لا يقل عن جيد فأعلى.
ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وإتقان مهارات الحاسب الآلي في استخدام أدوات برامج مايكروسوفت اوفيس والبرامج ذات الصلة ولا يشترط الخبرة.
أما الشروط الخاصة لحملة البكالوريوس (انتظام) فهي: أن يكون حاصل على مؤهل البكالوريوس في التخصص المطلوب بمعدل لا يقل عن جيد ويشترط اجتياز المتقدم اختبار كفايات المعلمين (الحصول على درجة %50 فأكثر في اختبار العام والتخصص).
ويشترط الحصول على البكالوريوس التربوي أو الحصول على الدبلوم التربوي (انتظام).
أما المميزات فهي: رواتب تنافسية ودورات تدريبية داخلية وخارجية والاشتراك في برنامج تمليك المساكن وتأمين صحي بمستشفى ومراكز الهيئة الملكية وتعليم مميز للأبناء في مدارس الهيئة الملكية.
وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:
https://careers.rcjy.gov.sa/ar/job-search-results/
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