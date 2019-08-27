محمد بن مسعود - الدمام - تكبّدت الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي؛ إن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف وحدات للجيش اليمني، وتمّ دعم هذه الوحدات من قِبل قوات التحالف، وأكّد "المالكي"؛ لـ #الإخبارية"، أن الميليشيات الانقلابية تكبّدت الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد. متحدث "التحالف": ميليشيا الحوثي حاولت استهداف وحدات للجيش اليمني صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-27 قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي؛ إن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف وحدات للجيش اليمني، وتمّ دعم هذه الوحدات من قِبل قوات التحالف، وأكّد "المالكي"؛ لـ #الإخبارية"، أن الميليشيات الانقلابية تكبّدت الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد. 27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440 Advertisements 08:16 AM تكبّدت الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد تكبّدت الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي؛ إن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف وحدات للجيش اليمني، وتمّ دعم هذه الوحدات من قِبل قوات التحالف، وأكّد "المالكي"؛ لـ #الإخبارية"، أن الميليشيات الانقلابية تكبّدت الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد. ، متحدث "التحالف": ميليشيا الحوثي حاولت استهداف وحدات للجيش اليمني ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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