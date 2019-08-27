انطلاق أشواط الماراثون بمهرجان ولي العهد للهجن.. غدًا

تنطلق مساء غد، سباقات الماراثون ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، المقام على ميدان محافظة الطائف.

وتتضمن السباقات تنفيذ أربعة أشواط (بكار- قعدان) الأول والثاني محلية، والثالث والرابع دولية مسافتها 10 كلم.

وقال المركز الإعلامي لمهرجان ولي العهد للهجن إنه تم رصد جوائز للمراكز الخمسة الأولى، وهي عبارة عن 694 ألف ريال سعودي، للفائزين من المركز الأول إلى المركز الخامس، موزعة كالتالي: الفائز بالمركز الأول في الشوطين المحلية (100) ألف ريال، والمركز الثاني (75) ألف ريال، والمركز الثالث (50) ألفًا، والرابع (30) ألف ريال، والخامس (20) ألفًا.

وينال الفائز بالمركز الأول في الأشواط الدولية مبلغًا وقدره (30) ألف ريال، والمركز الثاني (15) ألف ريال، والمركز الثالث (10) آلاف ريال ، والمركز الرابع مبلغًا وقدره (9) آلاف ريال، و(8) آلاف ريال للفائز بالمركز الخامس في أشواط الماراثون الدولية.

ودعا المركز الإعلامي جميع المشاركين على ضرورة الالتزام بتعليمات وشروط المشاركة والشروط العامة للمهرجان، مشيرًا إلى أن لجنة التحكيم والخط تعمل على رصد الهجن المتنافسة بدقة، باستخدامها لتقنية الكاميرات المثبتة ونظام الفيديو في خط النهاية لضمان دقة النتائج، وستقوم بإعلان النتائج في حينه.