سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

واصلت الصحف الليبية الصادرة اليوم اهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحة تقدم قوات الجيش نحو مدينة غريان بعد سيطرة على مداخل المدينة الجنوبية وسط سقوط قتلى وجرحى من قوات الوفاق، كما بينت تصاعد حدة الاشتباكات في محور وادي الربيع وعين زاره وخله الفرجان جنوب العاصمة وسط نزوح المزيد من العائلات جراء المعارك.

وأشارت إلى تصريح وزير داخليه الوفاق فتحي باشاغا أن الأمم المتحدة قد توقفت عن تقديم المساعدة بخصوص نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، مؤكدًا أن ليبيا تتعامل مع ظاهرة الهجرة من منطلق إنساني.

وتطرقت إلى لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي على هامش قمة الدول السبع،لمناقشة الأزمة في ليبيا، مفيدة أن الرئيسين عبرا خلال اللقاء عن دعمهما المشترك لاستقرار ووحدة وديمقراطية ليبيا، لتكون قادرة على الوقوف بمفردها ضد الإرهاب وتوفير الأمن والازدهار لجميع الليبيين.

ونقلت قول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا سيعقد قريبا، مبينا أن مجموعة الدول السبع الكبرى تدعم خارطة الطريق التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، موضحا أن الجميع يعمل على تقديم الدعم الكامل لليبيا، وضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن استقرار ليبيا.

وعرجت صحف ليبيا على دعوة بيان قمة الدول السبع إلى عقد مؤتمر دولي حول ليبيا يشارك فيه كافة الأطراف المعنية على المستوى المحلي و الإقليمي لدعم مجهودات الأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي لإقامة مؤتمر ليبي-ليبي ، معلنا دعمه للهدنة التي قد تمكن من وقف إطلاق النار بشكل دائم ، ومشددا على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية كضامن للاستقرار.

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