اقتصادي / صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم .

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 29ر248 نقطة أو ما يعادل 23ر1% ليصل إلى 33ر20509 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 58ر14 نقطة، أو99ر0% ، ليصل إلى 61ر1492 نقطة.

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07:19ت م

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