السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم الثلاثاء



الرياض 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة المدينة المنورة )، فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق (القصيم، حائل، تبوك، الجوف).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة شرقية إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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