وفاة طفل «ضرباً» من قبل والده بشوقية مكة

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- ناصر السلمي:

فُجع أهالي وسكان حي الشوقية بمكة المكرمة مساء أمس الاثنين بحادثة قتل تعرض لها طفل لم يتجاوز الخامسة من عمره بعد ضربه من قِبل والده الذي كان في حالة غير طبيعية إثر خلاف سابق مع والدته المطلقة.

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وقد باشرت الجهات الأمنية الحادثة بعد ورود بلاغ عن طريق مركز العمليات الموحد 911 يفيد بوجود حادثة قتل تعرض لها أحد الأطفال في حي الشوقية.

وعلى الفور تم التوجه من قبل الدوريات الأمنية لمكان الحادثة حيث تم نقل الطفل لمستشفى الولادة والأطفال لتأكد من حالته ولكن اتضح بعد ذلك مفارقته للحياة نتيجة هذا الضرب.

الجدير بالذكر أن الجهات الأمنية قد تمكنت من إلقاء القبض على الأب القاتل وإحالة القضية بالكامل إلى مركز شرطة الكعكية لفتح التحقيقات وإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجاني.