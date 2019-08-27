، شاهد.. "مهرجان تمور تربة الثاني" ينطلق بتنظيم مميز وحضور كبير ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
بتنظيم مميز، ووسط حضور كبير من أهالي محافظة تربة وزوارها، انطلق بالساحة الشعبية وسط المحافظة يوم أمس الاثنين حراج التمور بمهرجان تمور تربة الثاني، الذي تنظمه لجان خاصة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.
وتفصيلاً، تضمن المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة التي حرص من خلالها المنظمون على أن تتناسب مع مختلف شرائح وفئات المجتمع من داخل المحافظة وخارجها، ابتداء من اختيار موقع المهرجان الذي يمثل مكانة تاريخية، تمثلت في استقبال الأمير سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله -، وإقامة الاحتفالات الوطنية، إضافة إلى أنه يتوسط المحافظة التي تعتبر محور ارتكاز ونقطة وصل للعديد من مناطق السعودية.
ومن جهته، أوضح فايح البقمي، المدير التنفيذي، أن انطلاق المهرجان شهد إقبالاً كبيرًا، واحتوى على أصناف متنوعة بكميات كبيرة، وحرص المنظمون على بيع كامل المحاصيل التي وصلت لموقع الحراج في أول أيامه وسط منظومة متكاملة من الخدمات والوجود الأمني.. وتوقع زيادة الإقبال خلال الأيام القادمة.
وبدوره، أكد سلطان البقمي، المتحدث الرسمي للمهرجان، أن الفعاليات المصاحبة لهذا المهرجان، والبرامج المتميزة التي تم اختيارها بعناية لتلائم مختلف فئات المجتمع، ستنطلق خلال الأسبوع القادم.
يُذكر أن المهرجان يستمر حتى الخامس والعشرين من شهر محرم القادم.
شاهد.. "مهرجان تمور تربة الثاني" ينطلق بتنظيم مميز وحضور كبيرمتعب البقمي الخليج 365 2019-08-27
بتنظيم مميز، ووسط حضور كبير من أهالي محافظة تربة وزوارها، انطلق بالساحة الشعبية وسط المحافظة يوم أمس الاثنين حراج التمور بمهرجان تمور تربة الثاني، الذي تنظمه لجان خاصة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.
وتفصيلاً، تضمن المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة التي حرص من خلالها المنظمون على أن تتناسب مع مختلف شرائح وفئات المجتمع من داخل المحافظة وخارجها، ابتداء من اختيار موقع المهرجان الذي يمثل مكانة تاريخية، تمثلت في استقبال الأمير سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله -، وإقامة الاحتفالات الوطنية، إضافة إلى أنه يتوسط المحافظة التي تعتبر محور ارتكاز ونقطة وصل للعديد من مناطق السعودية.
ومن جهته، أوضح فايح البقمي، المدير التنفيذي، أن انطلاق المهرجان شهد إقبالاً كبيرًا، واحتوى على أصناف متنوعة بكميات كبيرة، وحرص المنظمون على بيع كامل المحاصيل التي وصلت لموقع الحراج في أول أيامه وسط منظومة متكاملة من الخدمات والوجود الأمني.. وتوقع زيادة الإقبال خلال الأيام القادمة.
وبدوره، أكد سلطان البقمي، المتحدث الرسمي للمهرجان، أن الفعاليات المصاحبة لهذا المهرجان، والبرامج المتميزة التي تم اختيارها بعناية لتلائم مختلف فئات المجتمع، ستنطلق خلال الأسبوع القادم.
يُذكر أن المهرجان يستمر حتى الخامس والعشرين من شهر محرم القادم.
27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
01:23 AM
"البقمي": فعاليات متنوعة تناسب جميع الفئات حتى الـ25 من محرم المقبل
بتنظيم مميز، ووسط حضور كبير من أهالي محافظة تربة وزوارها، انطلق بالساحة الشعبية وسط المحافظة يوم أمس الاثنين حراج التمور بمهرجان تمور تربة الثاني، الذي تنظمه لجان خاصة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.
وتفصيلاً، تضمن المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة التي حرص من خلالها المنظمون على أن تتناسب مع مختلف شرائح وفئات المجتمع من داخل المحافظة وخارجها، ابتداء من اختيار موقع المهرجان الذي يمثل مكانة تاريخية، تمثلت في استقبال الأمير سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله -، وإقامة الاحتفالات الوطنية، إضافة إلى أنه يتوسط المحافظة التي تعتبر محور ارتكاز ونقطة وصل للعديد من مناطق السعودية.
ومن جهته، أوضح فايح البقمي، المدير التنفيذي، أن انطلاق المهرجان شهد إقبالاً كبيرًا، واحتوى على أصناف متنوعة بكميات كبيرة، وحرص المنظمون على بيع كامل المحاصيل التي وصلت لموقع الحراج في أول أيامه وسط منظومة متكاملة من الخدمات والوجود الأمني.. وتوقع زيادة الإقبال خلال الأيام القادمة.
وبدوره، أكد سلطان البقمي، المتحدث الرسمي للمهرجان، أن الفعاليات المصاحبة لهذا المهرجان، والبرامج المتميزة التي تم اختيارها بعناية لتلائم مختلف فئات المجتمع، ستنطلق خلال الأسبوع القادم.
يُذكر أن المهرجان يستمر حتى الخامس والعشرين من شهر محرم القادم.
، شاهد.. "مهرجان تمور تربة الثاني" ينطلق بتنظيم مميز وحضور كبير ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. "مهرجان تمور تربة الثاني" ينطلق بتنظيم مميز وحضور كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.