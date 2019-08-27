، مؤشر "يسّر" يضع "هيئة الاتصالات" ضمن أفضل 3 جهات بالحكومة الرقمية‎ ،

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أظهر مؤشر النضج للخدمات الحكومية الرقمية، الصادر عن برنامج التعاملات الإلكترونية "يسِّر" في تقريره للربع الثاني من العام الجاري، تصنيف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن الفئة البلاتينية في نضج الخدمات الرقمية.
وتفصيلاً، أصبحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حسب هذا المؤشر ضمن أفضل ثلاث جهات حكومية تقديمًا للخدمات الرقمية وتيسيرًا لإجراءاتها.
ويعد مؤشر مستوى النضج أحد مؤشرات الأداء الرئيسة في برنامج التحول الوطني 2020, حيث يحلل مستوى الرقمنة ونضج الإجراءات للخدمات الحكومية الرئيسة التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية لعموم المستفيدين، ويبلغ عدد الخدمات المسجلة في منصة الخدمات الحكومية 3318 خدمة مقدمة من 167 جهة حكومية.
يُذكر أن المؤشر هو أداة لتقييم مستوى التطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، ويساعد على رفع مستوى نضج إجراءات الأعمال في الخدمات الرقمية, بالإضافة إلى تشجيع الجهات الحكومية على رفع مستوى الشفافية بهدف رفع كفاءة الأعمال والوصول إلى رضا المستفيدين.
مؤشر "يسّر" يضع "هيئة الاتصالات" ضمن أفضل 3 جهات بالحكومة الرقميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-27
أظهر مؤشر النضج للخدمات الحكومية الرقمية، الصادر عن برنامج التعاملات الإلكترونية "يسِّر" في تقريره للربع الثاني من العام الجاري، تصنيف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن الفئة البلاتينية في نضج الخدمات الرقمية.
وتفصيلاً، أصبحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حسب هذا المؤشر ضمن أفضل ثلاث جهات حكومية تقديمًا للخدمات الرقمية وتيسيرًا لإجراءاتها.
ويعد مؤشر مستوى النضج أحد مؤشرات الأداء الرئيسة في برنامج التحول الوطني 2020, حيث يحلل مستوى الرقمنة ونضج الإجراءات للخدمات الحكومية الرئيسة التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية لعموم المستفيدين، ويبلغ عدد الخدمات المسجلة في منصة الخدمات الحكومية 3318 خدمة مقدمة من 167 جهة حكومية.
يُذكر أن المؤشر هو أداة لتقييم مستوى التطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، ويساعد على رفع مستوى نضج إجراءات الأعمال في الخدمات الرقمية, بالإضافة إلى تشجيع الجهات الحكومية على رفع مستوى الشفافية بهدف رفع كفاءة الأعمال والوصول إلى رضا المستفيدين.
27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
01:13 AM
صنفها بالفئة البلاتينية في نضج الخدمات بالربع الثاني من العام الجاري
أظهر مؤشر النضج للخدمات الحكومية الرقمية، الصادر عن برنامج التعاملات الإلكترونية "يسِّر" في تقريره للربع الثاني من العام الجاري، تصنيف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن الفئة البلاتينية في نضج الخدمات الرقمية.
وتفصيلاً، أصبحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حسب هذا المؤشر ضمن أفضل ثلاث جهات حكومية تقديمًا للخدمات الرقمية وتيسيرًا لإجراءاتها.
ويعد مؤشر مستوى النضج أحد مؤشرات الأداء الرئيسة في برنامج التحول الوطني 2020, حيث يحلل مستوى الرقمنة ونضج الإجراءات للخدمات الحكومية الرئيسة التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية لعموم المستفيدين، ويبلغ عدد الخدمات المسجلة في منصة الخدمات الحكومية 3318 خدمة مقدمة من 167 جهة حكومية.
يُذكر أن المؤشر هو أداة لتقييم مستوى التطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، ويساعد على رفع مستوى نضج إجراءات الأعمال في الخدمات الرقمية, بالإضافة إلى تشجيع الجهات الحكومية على رفع مستوى الشفافية بهدف رفع كفاءة الأعمال والوصول إلى رضا المستفيدين.
، مؤشر "يسّر" يضع "هيئة الاتصالات" ضمن أفضل 3 جهات بالحكومة الرقمية ،
المصدر : الخليج 365
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