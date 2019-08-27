“تفاصيل” خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة منصة أبشر الإلكترونية

من المهم جدا للوافدين والمقيمين سواء عامل أو موظف في المملكة العربية السعودية معرفة تاريخ انتهاء إقامتهم لما قد يسببه ذلك من مشاكل خطيرة يتعرض لها في حال انتهاء إقامته قد تصل إلى الترحيل من المملكة، لذلك تعتبر خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونيا من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، عن طريق بوابة أبشر، وهي تقدم معاد انتهاء الاقامة وموعد تجديدها وكيفية تجديد الاقامة، وهذه الخدمة توفر الوقت والمجهود للعمال والموظفين المقيمين بالسعودية وتسهل عليهم انجاز مهامهم، كما أيضا تقلل من الضغط على موظفي الجوازات ويقلل نسبة الخطأ اليدوي

طريقة الاستعلام عن صلاحية الاقامة للوافدين برقم الاقامة

عبر رابط أبشر وزارة الداخلية يمكن الاستعلام بسهولة عن صلاحية الاقامة للوافدين من خلال رقم الإقامة، وهذا عن طريق التالي: