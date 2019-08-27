طريقة اضافة مفوض بالسيارة عبر أبشر

نظام أبشر الإلكتروني هو من أهم الأنظمة الإلكترونية التي توفرها المملكة العربية السعودية طبقا لرؤيتها 2030 والتي تهدف لتحسين الخدمات في السعودية والتوفير على المواطنين، كما ان منصة أبشر تخدم أكثر من ١١ مليون مستخدم سواء من مواطني السعودية أو من المغتربين المقيمين على الأراضي السعودية، والمنصة عبارة عن موقع تابع لوزارة الداخلية السعودية يقدم خدمات كثيرة مثل خدمات المديرية العامة للجوازات وخدمات المرور، نتابع معكم للتعرف على طريقة اضافة مفوض بالسيارة من خلال أبشر.

طريقة اضافة مفوض بالسيارة