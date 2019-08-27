طريقة اضافة مفوض بالسيارة عبر أبشر

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نظام أبشر الإلكتروني هو من أهم الأنظمة الإلكترونية التي توفرها المملكة العربية السعودية طبقا لرؤيتها 2030 والتي تهدف لتحسين الخدمات في السعودية والتوفير على المواطنين، كما ان منصة أبشر تخدم أكثر من ١١ مليون مستخدم سواء من مواطني السعودية أو من المغتربين المقيمين على الأراضي السعودية، والمنصة عبارة عن موقع تابع لوزارة الداخلية السعودية يقدم خدمات كثيرة مثل خدمات المديرية العامة للجوازات وخدمات المرور، نتابع معكم للتعرف على طريقة اضافة مفوض بالسيارة من خلال أبشر.
طريقة اضافة مفوض بالسيارة
- يتم الدخول الي موقع وزارة الداخلية السعودية ثم تسجيل الدخول الي منصة أبشر الإلكترونية بإسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية والرقم السري الخاص بك .
- تظهر الخدمات التي يقدمها نظام أبشر، ومنها يجب ان تختار ايقونة المرور ثم اضغط علي ايقونة اضافة مستخدم المركبة.
- بعدها تظهر لك جميع السيارات التي تمتلكها والمشكلة على حسابك في الموقع،
- بعد ذلك يجب أن تختار السيارة التي تريد وضع مفوض لها بالضغط علي زر الاضافة وبعدها تظهر لك رقم السيارة ثم قم باختيار اسم المفوض المطلوب واضغط على زر إرسال.
- بعد ذلك تظهر صفحة بها جميع بيانات التفويض وهي تاريخ بدء التفويض وتاريخ انتهاء التفويض ونوع التفويض ورقم جوال المفوض آلية، ثم اضغط زر إرسال في النهاية يظهر لك الموقع انه تمت العملية بنجاح.