سياسي / الأمم المتحدة تدعو إلى التهدئة في شمال غرب سوريا



نيويورك 25 ذو الحجة 1440هـ 26 أغسطس 2019م واس

دعت الأمم المتحدة أطراف الصراع إلى تهدئة الوضع شمال غرب سوريا، وإعادة إلزام نفسها بمذكرة التفاهم حول تدابير وقف إطلاق النار الموقعة بين تركيا وروسيا في السابع عشر من سبتمبر 2018 م.

وأفادت التقارير بمقتل 15 شخصًا، منهم 4 أطفال، شمال غرب سوريا في ظل استمرار الأعمال العدائية بأنحاء إدلب وشمال حماة و غرب حلب وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المشردين داخليًا في إدلب ذهبوا إلى أكثر من 100 مدرسة في ظل اكتظاظ مخيمات النازحين واضطرار مئات آلاف الأشخاص إلى البقاء في الخلاء خارج المخيمات ومراكز الاستقبال.

وذكر المتحدث أن الكثيرين أجبروا على النزوح 5 أو 10 مرات منذ بدء الأعمال القتالية في المنطقة منذ ما يقرب من 4 أشهر، مضيفًا أنه مع قرب بدء العام الدراسي الجديد ستُقوض قدرة الكثير من الأطفال على الوصول إلى الخدمات التعليمية.

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