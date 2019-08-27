

مكة المكرمة 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

تشارك النقابة العامة للسيارات في ملتقى الحج والعمرة كشريك استراتيجي وتضم في جناحها تسع شركات ومؤسسات نقل.

ويعد الملتقى فرصة مهمة للشركات والمؤسسات التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن حيث يتيح لهم الملتقى تسويق منتجاتهم وعقد شراكات وصفقات تعود عليهم بالفائدة.

وعلى صعيد متصل تم تكريم رئيس النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن الحربي من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وذلك نظير مشاركة النقابة العامة للسيارات كراعي استراتيجي لملتقى الحج والعمرة الذي افتتحه سموه يوم أمس.

// انتهى //

04:17ت م

0268





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نقابة السيارات تشارك في ملتقى الحج والعمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.