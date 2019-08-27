شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد وخان يبحثان تطورات المنطقة ومستجدات كشمير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الإثنين) اتصالاً هاتفياً، من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان. وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، كما اطلع ولي العهد خلال الاتصال من رئيس الوزراء الباكستاني على آخر المستجدات في إقليم كشمير.



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