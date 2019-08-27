شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يستعرض خطتي تعليم جدة والمياه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام التعليم بجدة المُعين حديثاً، الدكتور سعد المسعودي. وهنأ الأمير بدر بن سلطان، الدكتور المسعودي بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في المهمات الموكلة إليه، كما استمع إلى نبذة عن خطة التعليم بجدة واستعدادات الإدارة للعام الدراسي الجديد. من جهته، عبر مدير تعليم جدة عن شكره وتقديره للأمير بدر بن سلطان، مؤكداً حرص الإدارة ومنسوبيها على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات. من جهة ثانية، رأس الأمير بدر بن سلطان، اجتماعاً بحضور المستشار في الديوان الملكي، رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة، المهندس إبراهيم السلطان، جرى خلاله استعراض الخطة المستقبلية لشركة المياه الوطنية في القطاع الغربي، والأعمال التي نفذتها خلال العامين الماضيين. وقدَّم رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الغامدي، عرضاً عن إستراتيجية ومشاريع خدمات المياه بمنطقة مكة المكرمة من 1440هـ حتى 1450هـ، بما يتماشى مع الخطة العشرية للمنطقة، حيث جرى التطرق للمشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة، ووصول نسبة المشاريع المتعثرة في كل من مكة المكرمة وجدة إلى 0%. وأوضح العرض أنه تم تحسين الأداء التشغيلي بجدة حيث ارتفع متوسط ساعات الضخ هذا العام 1440هـ إلى 23 ساعة في اليوم، واستفاد منها 269 حياً من أصل 280 حياً. وتخلل الاجتماع عرض نتائج نجاح خطة موسم الحج للعام 1440هــ، حيث بلغ إجمالي الضخ إلى 41 مليون متر مكعب، ووصول كمية الإمداد والتوزيع اليومي إلى رقم قياسي بلغ مليون متر مكعب، دون أي تأثير على إمدادات المياه في جدة والطائف، كما ارتفع معدل ساعات الضخ لأحياء مدينة مكة المكرمة إلى 22 ساعة هذا العام.

وتطرق الاجتماع إلى أعمال شركة المياه الوطنية في محافظات المنطقة الأخرى، والتي تم تقديم الخدمات فيها لأول مرة من خلال الشبكات وما تم تنفيذه حتى الآن والمستهدف مستقبلاً بالخطة العشرية، كذلك شرحاً عن مشروع المخطط الإستراتيجي للتغطية الشاملة لخدمات المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة، والذي يجري العمل به حالياً ويعتبر من المشاريع الهامة والحيوية والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، لتلبية الطلب المتوقع للمياه والصرف الصحي للمنطقة خلال السنوات العشر القادمة، وسيتم الانتهاء من كامل مخرجات المشروع بنهاية 2020.