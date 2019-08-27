شكرا لقرائتكم خبر عن الغامدي: جدة بلا مشاريع متعثرة في المياه والصرف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الغامدي، أن الشركة عملت بكوادرها الوطنية المؤهلة على تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع بمنطقة مكة المكرمة عموماً ومدينة جدة خصوصاً خلال العام الماضي ورفع مستواها للخروج من دائرة التعثر، إذ وصلت هذا العام إلى عدد (صفر) مشروع متعثر من إجمالي المشاريع الجاري تنفيذها بعد أن كانت نسبة تعثرها تتجاوز 30% قبل عامين. وقال الغامدي: «إن الشركة قامت بتطبيق آلية حديثة تعنى بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع مما أدى إلى زيادة عدد المنتظمة المكتملة، التي دخلت حيز الخدمة والتشغيل الفعلي لخدمة المواطنين والزوار من عملاء الشركة في مجالي خدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقة، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تحقيق معدلات جودة عالية في الخدمات المقدمة».

وبين الغامدي أن الشركة نجحت خلال الفترة الأخيرة في إنجاز 14 مشروعاً مهماً وحيوياً بمدينة جدة، دخلت الخدمة وأسهمت في الحد من المشاكل البيئية الناتجة من طفوحات مياه الصرف الصحي، وإيصال المياه عبر الشبكات إلى أحياء جديدة، مشيراً إلى أنه جارٍ العمل على استكمال 47 مشروعاً وتنفيذها بتكلفة إجمالية تبلغ 3.1 مليار ريال منها 7 مشاريع للمياه، و40 مشروعاً للصرف الصحي ضمن خدمات شركة المياه الوطنية، التي ستسهم -بمشيئة الله- بعد تنفيذها في الارتقاء بخدمات المياه والصرف الصحي في القطاع الغربي.