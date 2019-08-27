شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام أول برنامج سعودي - إماراتي لتأهيل كوادر العمل الحكومي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) اختتمت أعمال البرنامج التدريبي الأول لـ«سعادة المتعاملين»، الذي يهدف إلى بناء وتطوير وتعزيز قدرات موظفي الخدمات الحكومية وفق المعايير الخدمية النوعية وصولاً إلى تحقيق سعادة المتعاملين، وذلك في إطار الشراكة والتكامل بين المملكة والإمارات، متمثلة بمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي. وشارك بالبرنامج أكثر من 100 متدرب يمثلون 27 جهة حكومية مختلفة كوزارات: الدفاع، الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، التعليم، المالية، الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وغيرها من الجهات. وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» المهندس علي العسيري، أن إسعاد المتعاملين هو الغاية العليا للعمل الحكومي في حكومات المستقبل، منوِّهاً بأهمية إنجاز برنامج تدريب موظفي خدمة المتعاملين، في إطار التعاون الإستراتيجي بين البلدين الشقيقين، الهادف إلى مواصلة تحديث العمل الحكومي على جميع المستويات.

اختتمت أعمال البرنامج التدريبي الأول لـ«سعادة المتعاملين»، الذي يهدف إلى بناء وتطوير وتعزيز قدرات موظفي الخدمات الحكومية وفق المعايير الخدمية النوعية وصولاً إلى تحقيق سعادة المتعاملين، وذلك في إطار الشراكة والتكامل بين المملكة والإمارات، متمثلة بمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي. وشارك بالبرنامج أكثر من 100 متدرب يمثلون 27 جهة حكومية مختلفة كوزارات: الدفاع، الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، التعليم، المالية، الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وغيرها من الجهات. وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» المهندس علي العسيري، أن إسعاد المتعاملين هو الغاية العليا للعمل الحكومي في حكومات المستقبل، منوِّهاً بأهمية إنجاز برنامج تدريب موظفي خدمة المتعاملين، في إطار التعاون الإستراتيجي بين البلدين الشقيقين، الهادف إلى مواصلة تحديث العمل الحكومي على جميع المستويات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اختتام أول برنامج سعودي - إماراتي لتأهيل كوادر العمل الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.