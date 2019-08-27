شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الدولة» و«الجمارك» تناقشان «الحس الأمني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

افتتح رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، أعمال الملتقى السادس الذي يجمع الهيئة العامة للجمارك ورئاسة أمن الدولة، بعنوان «الحس الأمني هاجس الجميع» وذلك بمقر جمرك ميناء جدة الإسلامي وبحضور مسؤولي الجهتين.

ولفت الحقباني إلى أن عقد الملتقى يأتي امتداداً للتعاون والتنسيق المستمر الذي يجمع الجمارك السعودية ورئاسة أمن الدولة، وسعياً من الجهتين إلى توحيد الجهود وتعزيز مجالات التعاون في ما يتعلق بالجانب الأمني، موضحاً أن الجمارك تعمل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة إلى تحقيق أحد أهم مرتكزات إستراتيجيتها المتمثل في «تعزيز الإنفاذ للأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني».

وأكد الهويريني أهمية العمل المشترك والتكاملي وتبادل الرؤى وتعزيز التواصل لتحقيق الفاعلية المأمولة بأفضل صورها ومناقشة المعوقات وسُبل إيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكداً على ضرورة التكاتف والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للحفاظ على أمن الوطن ومقدراته واستقراره. مضيفاً أن هذه الشراكة الأمنية بين الجهازين لها أهمية بالغة في تعزير آليات العمل المشترك.

وأضاف «نعمل مع الجمارك وجميع الجهات الأمنية ذات العلاقة وفق منظومة متكاملة لتحقيق مفهوم الأمن الشامل، الأمر الذي من شأنه أن يُحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة». وشهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للجمارك تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما، حيث وقَّع المذكرة رئيس أمن الدولة، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك. وتخلل برنامج الملتقى تقديم عدد من أوراق العمل، إذ قدَّمت وكالة الأمن الجمركي ورقة عمل حول «مركز الاستهداف بالهيئة العامة للجمارك ودوره في تحقيق التوازن بين تيسير التجارة والرقابة الجمركية»، وورقة عمل أخرى عن «الإقرار الجمركي وأهميته في مكافحة غسل الأموال». فيما قدمت رئاسة أمن الدولة ورقة عمل حول «التحديات الأمنية وكيفية التعامل معها»، بالإضافة إلى ورقة عمل أخرى حول «التواصل مع المجتمع من خلال إداراة البلاغات (980)».