شكرا لقرائتكم خبر عن البريد ينفذ أول تجربة لنقل أمتعة الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نفذ البريد السعودي بنجاح، أول تجربة لنقل أمتعة الحجاج من جدة إلى المدينة المنورة ضمن خدمة نقل أمتعة ركاب قطار الحرمين السريع، التي تأتي في إطار برنامج النقل متعدد الوسائط، إحدى مبادرات منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات. وأنجر البريد الخدمة في زمن قياسي منذ لحظة تسلم البريد للحقائب في مقر محطة القطار في جدة من أصحابها حتى وصولها إلى المدينة المنورة.

وكان رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف أبانمي، وقف على استعدادات البريد في محطة قطار جدة خلال الحج، يرافقه عدد من المسؤولين. ويتناغم مشروع نقل أمتعة ركاب قطار الحرمين مع مجموعة من الحلول اللوجستية، منها مبادرة «حج بلا حقيبة» التي تهدف لتوفير خدمة نقل متعدد الوسائط للحجاج، وتقليل الازدحام المروري.