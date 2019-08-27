شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول المبدئي للوظائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم نتائج القبول المبدئي للمتقدمين للوظائف، التي بدأ التقديم عليها بتاريخ 15/10/1440هـ، على المرتبتين السادسة والرابعة. وأشارت إلى أن المقابلات الشخصية ستكون في المقرات التالية: (المقر الرئيس للديوان، محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، المحكمة الإدارية بأبها، المحكمة الإدارية بسكاكا). وأوضحت الإدارة أنه جرى إرسال رسائل إلكترونية على بريد المرشحين للمقابلات الشخصية، وكذلك رسالة نصية على الجوال، وتحديد موعد المقابلة الشخصية ومكانها، التي ستبدأ اعتباراً من الأحد 2/1/1441هـ.

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم نتائج القبول المبدئي للمتقدمين للوظائف، التي بدأ التقديم عليها بتاريخ 15/10/1440هـ، على المرتبتين السادسة والرابعة. وأشارت إلى أن المقابلات الشخصية ستكون في المقرات التالية: (المقر الرئيس للديوان، محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، المحكمة الإدارية بأبها، المحكمة الإدارية بسكاكا). وأوضحت الإدارة أنه جرى إرسال رسائل إلكترونية على بريد المرشحين للمقابلات الشخصية، وكذلك رسالة نصية على الجوال، وتحديد موعد المقابلة الشخصية ومكانها، التي ستبدأ اعتباراً من الأحد 2/1/1441هـ.

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