شكرا لقرائتكم خبر عن «المظالم» يبحث المراحل النهائية للتحول الرقمي القضائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ناقش رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف أمس (الاثنين)، جدول الأعمال التقنية الخاصة بالهدف الإستراتيجي الثاني من خطة الديوان لعام 2020، المتمثل في التحول الإلكتروني للأعمال القضائية والإدارية بالديوان كافة.

وأكد اليوسف أن ديوان المظالم يسير بخطى ثابتة في تحقيق أهدافه التي تضمنتها الخطة الإسترايتجية للديوان 2020، مشيراً إلى المتابعة الدائمة من قبل القيادة لجميع التطورات والمستجدات في القطاع القضائي والعدلي، والتأكيد على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الممكنة للتيسير على المتعاملين مع مرفق القضاء وذلك بالاستفادة من الوسائل التقنية والرقمية الحديثة، وتطوير سياسات العمل لتتلاءم مع المتغيرات، وتعزيز الوصول السريع للخدمات، وابتكار الحلول والأفكار المساهمة في تحسين المخرجات.

وناقش المجتمعون عدة محاور ومرتكزات لمستقبل تنفيذ التحول الرقمي للعملية القضائية، ومعرفة السبل والوسائل التي تساهم في الوصول إلى نتائج إيجابية في إنجاح المبادرات بأقل التكاليف، بالإضافة إلى مناقشة آخر المنجزات التي تمت على ملف الدعوى الإلكتروني من القيد وحتى الأرشفة بشكل إلكتروني كامل.