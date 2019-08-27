السعودية اليوم / مصرع اثنين من أفراد الجيش العراقي وإصابة ثالث بهجوم لداعش في محافظة ديالى



بغداد 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

لقي اثنان من أفراد الجيش العراقي مصرعهما وأصيب ثالث في هجوم لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي استهدف موقعًا للجيش شمال شرق محافظة ديالى مساء اليوم.

وقال الرائد علاء السعدي من قيادة شرطة محافظة ديالى إن مسلحي داعش هاجموا بواسطة بنادق القنص موقعًا لقوات الجيش العراقي بالقرب من بلدة خانقين شمال شرق مدينة بعقوبة مركز المحافظة، مما أوقع قتيلين في صفوف الجيش وإصابة ثالث، مضيفًا أن المهاجمين فروا إلى جهة مجهولة، فيما بدأت القوات الأمنية عملية تفتيش لتعقبهم.

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