السعودية اليوم / وزارة الدفاع التونسية: إيقاف 400 شخص بين مهربين ومجتازي حدود خلال الأشهر الثلاثة الماضية



تونس 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

أحصت وزارة الدفاع التونسية 400 شخص من جنسيات مختلفة تم إيقافهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية من قبل القوات العسكرية التونسية على الحدود البرية والبحرية .

ويشمل العدد وفق بيان الوزارة مهربين ومجتازين للحدود البرية والبحرية بينهم 239 من أصول أفريقية، كما ضبطت القوات العسكرية إلى جانب ذلك 89 شاحنة وسيارة مهربة وبعض أسلحة الصيد والذخيرة.

إلى ذلك فككت القوات التونسية نحو 11 لغما تقليدي الصنع زرعتها العناصر الإرهابية بالمرتفعات الغربية،كما تمكنت من إبطال وتفجير 104 قذائف من أعيرة مختلفة من مخلّفات الحرب العالمية الثانية تم العثور عليها ببعض مناطق الجمهورية خلال نفس الفترة.

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03:09ت م

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