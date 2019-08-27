اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع



نيويورك 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 269.93 نقطة بما يعادل 1.05 % ليصل إلى 25898.83 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 31.27 نقطة أو 1.10 % مسجلا 2878.38 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 101.97 نقطة أو 1.32 % إلى 7853.74 نقطة.

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