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إصابة عامل في حريق محطة بحي المطار في حائل
متابعات الخليج 365 - حائل
باشر الدفاع المدني في منطقة حائل، أمس الاثنين، حادث اشتعال لحظي بمحطة وقود بحي المطار.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل، المقدم نافع الحربي، أنه تم مباشرة بلاغٍ عن حادث اشتعال لحظي بمحطة وقود بحي المطار عقب عملية تفريغ الوقود أدى لتهدم جزء من جدران المبنى واشتعال النار بإحدى الغرف.
وأضاف الحربي أن الحادث نتج عنه إصابة أحد العاملين بالمنشأة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولا زالت إجراءات التحقيق قائمة لكشف الأسباب التي أدت لوقوع الحادث.
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