شاهد: نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بالطائف يزورون مهرجان ولي العهد للهجن

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

زار نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بالطائف للفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية بقرية الهجن، المقامة في حديقة الملك فيصل بالطائف.

وتجولوا في أنحاء القرية التي تحوي السوق الشعبي الذي يضم أكثر من 24 متجرًا متنوعًا ما بين الحرف اليدوية والتراثيات والمأكولات الشعبية، إضافة إلى متحف الهجن الذي يقدم عروضاً بتقنية الهولوجرام والبانوراما التي من خلالها يتم الشرح للزوار عن أنواع الهجن ومواصفاتها، كما أطلعوا على العروض الحية وعرض السيرك العالمي.

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واستمعوا لشرح عن الفعاليات المقدمة والمتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع بهدف نشر وتأصيل ثقافة الهجن بصورة خاصة في المجتمع السعودي والتعريف بمكانتها.

وأبدى نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بالطائف سرورهم بما شاهدوه في قرية الهجن من عروض وبرامج وعروض وفعاليات.

وتأتي زيارة نزلاء دار الرعاية الاجتماعية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية ضمن جهود جمعية تاء التعاونية التي تهدف إلى خدمة جميع شرائح المجتمع.

يذكر أن الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن تشمل على سوق شعبي، ومتحف للهجن، و تجربة لركوب الهجن، ومعرض فني تشكيلي، وخيمة للسيرك العالمي “سيركو امريكانو” وخيمة قصائد شعرية، وتحديات رياضية، بالإضافة إلى مسرح العروض الذي يحتوي يومياً على عروض حية وأمسيات شعرية وغنائية.