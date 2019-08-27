شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف اليمني لـ«الخليج 365»: السعودية.. الداعم الرئيسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

أكد وزير الأوقاف والإرشاد في الجمهورية اليمنية الدكتور أحمد عطية أن علاقة السعودية مع اليمن تنطلق من أسس صلبة ومتينة أهمها رابط الجوار والأخوة والنسب، ما يُعزز مد جسور العلاقات بين البلدين.وقال الدكتور عطية في تصريح إلى "الخليج 365": «تاريخياً وقفت المملكة مع اليمن في أحلك الظروف وأصعبها، وها هي اليوم تخوض حرباً ضد المليشيات الإيرانية التي تريد أن تقوض الشرعية المعترف بها دولياً بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي». وأضاف: «تسعى هذه المليشيات لتحويل اليمن إلى ولاية إيرانية، بينما استجابت المملكة لنداء الأخوة والعروبة وأطلقت عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وها هي اليوم تساند قواتنا المسلحة والأمن في الدفاع عن الشرعية ليعود اليمن إلى حضنه العربي آمناً مستقراً موحداً». وأشار وزير الأوقاف اليمني إلى أن للمملكة مواقف إنسانية جليلة في إعمار المناطق المحررة، وإغاثة المواطنين حتى في مناطق سيطرة الانقلابيين، فضلاً عن استضافتها لأكثر من مليون نازح، مؤكداً أن الشعب اليمني لا يمكن أن ينسى هذه المواقف النبيلة من المملكة، خصوصا أنها حملت على عاتقها أعباء كبيرة ساعدت وساندت من خلالها الحكومة الشرعية في القيام بمهماتها.