شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سعود: القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام تكمل استعداداتها للعمرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكد مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام والمشرف على الأعمال الميدانية الأمير العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد أن القوة الخاصة تقوم بأدوار مهمة، إذ انتهت من إعداد الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم العمرة الذي سيبدأ في الخامس عشر من الشهر القادم. وأوضح أن الخطط التي أعدتها قوة أمن المسجد الحرام ترتكز على التعاون بين القوة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات الأمنية ذات العلاقة بتنظيم المصلين وممرات المشاة بما يضمن انسيابية الحركة والتنقل دخولاً وخروجاً من وإلى الساحات وصحن المطاف والمسعى، وتنظيم الطواف والسعي ورسم المصليات وممرات المشاة في أدوار الحرم، وترتيب المصليات والمشايات في توسعة الملك عبدالله بأدوارها، وإدارة الحشود، وذلك عن طريق إحكام السيطرة الأمنية والتنظيمية على أعداد المصلين والمعتمرين والزوار الذين يتحركون في مساحات جغرافية ضيقة.

وأضاف مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام والمشرف على أعمال القوة الميدانية، أن القوة الخاصـة لأمن المسجد الحرام تقوم وبمشاركة الجهات المختصة، بمتابعة القضايا الجنائية عن طريق الدوريات الداخلية ودوريات ساحات الحرم والحراسات على أبواب المسجد الحرام، إضافة إلى مهماتها الإنسانية في إرشاد التائهين وإعادة المفقودات لأصحابها، ومكافحة الظواهر السلبية داخل الحرم أو في ساحاته كالنشل والتصرفات الخارجة وترويج الممنوعات، والحد من انتشار الباعة المتجولين والمتسولين والعربات غير المرخصة، وتعمل على مراقبة وضبط الجرائم والجنح والمخالفات على اختلافها، ومن ثم تحويلها بعد استيفاء إجراءاتها الأولية للجهة المعنية، إضافة إلى عملها على فك الاختناقات وحالات الزحام والتدافع.

وأفاد بأن القوة تقوم كذلك بمهام البحث الجنائي السري باللباس المدني والدوريات والحراسات باللباس العسكري، وعن طريق مأمورات البحث السـريات، وبواسطة ما يصدر من غرفة عملياتها التي ترصد بكاميراتها الأمنية كل ما يحدث داخل وخارج المسجد الحرام، كما وضعت إستراتيجية ثابتة وخططا افتراضية لمعالجة التجاوزات المحتملة والتعامل معها، حيث استفادت من الدروس السابقة وطورت في أساليبها ورفعت جاهزيتها.