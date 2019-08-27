شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية في تركيا: عثرنا على «عبير».. وستعود للوطن في أقرب وقت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في تركيا وليد الخريجي، لـ«الخليج 365» العثور على المواطنة السعودية «عبير» صباح أمس (الإثنين) والتي اختفت قبل 12 يوماً في مدينة إسطنبول التركية، وأصدرت السفارة السعودية بياناً، أكدت فيه عثورها على المواطنة «عبير» بعد تشكيل السفارة في أنقرة والقنصلية العامة بإسطنبول فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية. وتابعت السفارة في بيانها «تكللت الجهود بالنجاح بالعثور على المواطنة أمس الإثنين وهي بصحة جيدة». ونوهت السفارة بأنها تعمل على تسهيل إجراءات عودتها إلى المملكة بأقرب وقت.

وكانت «عبير» خرجت من أحد الفنادق في مدينة إسطنبول بتركيا عندما كانت برفقة أسرتها لتختفي بعدها، وبدأت رحلة البحث عنها بواسطة السلطات التركية والقنصلية بإسطنبول.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية اهتماماً بالغاً في حادثة اختفاء «عبير» في ظروف غامضة.

وكانت "الخليج 365" انفردت صباح أمس (الإثنين) بخبر العثور على المواطنة «عبير» عبر تصريح من السفير السعودي بتركيا وليد الخريجي الذي أكد الخبر.