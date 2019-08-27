تبوك: القصاص من قاتل العطوي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك) نفذ في تبوك حكم القتل قصاصاً في المواطن عبدالعزيز بن عفنان بن عواد العطوي بعد إقدامه على قتل فريج بن عودة بن فريج العطوي - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين إثر مشاجرة بينهما. وأوضح بيان أصدرته وزارة الداخلية أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. نفذ في تبوك حكم القتل قصاصاً في المواطن عبدالعزيز بن عفنان بن عواد العطوي بعد إقدامه على قتل فريج بن عودة بن فريج العطوي - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين إثر مشاجرة بينهما. وأوضح بيان أصدرته وزارة الداخلية أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني أمس الإثنين بمدينة تبوك.



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