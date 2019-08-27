شكرا لقرائتكم خبر عن المرحلة الثانية من اختبار القدرة المعرفية للنساء بمحرم والتطبيق في صفر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تبدأ وزارة الخدمة المدنية في الثاني من شهر صفر القادم من العام الجديد تطبيق اختبار القدرة المعرفية كمتطلب للتقدم على مفاضلات الوظائف الإدارية للرجال والنساء من حملة البكالوريوس والماجستير. وأشارت إلى أن التسجيل متاح حاليا للتقدم على الفترة الثانية من اختبار القدرة المعرفية المحدد له تاريخ 13 - 16 محرم 1441هـ الموافق 12 - 15 / 2019/9 للنساء، فيما يتاح التقدم للفترة الثالثة والخاصة بالرجال والنساء بدءا من تاريخ 1441/5/28 وحتى 1441/6/1 الموافق 23-26 /2020/1.

وتأتي الفترتان الثانية والثالثة استكمالاً للفترة الأولى التي أطلقت فيما سبق، حيث تسعى الخدمة المدنية في تطبيق اختبار القدرة المعرفية للوظائف الإدارية الذي يعد امتداداً للعديد من الاختبارات المعرفية الخاصة بالمفاضلات الوظيفية لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين كافة المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة الحكومية والأهلية المحلية والخارجية.

وكانت وزارة الخدمة المدنية أكدت في ما سبق أن من سبق لهم إجراء الاختبار لا يلزمهم إعادته مرة أخرى، كما دعت جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية (بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس، الماجستير) من التربويين وغير التربويين من الجنسين الذين يرغبون بالتقدم على المفاضلات الإدارية التسجيل وأخذ موعد للاختبار على موقع المركز الوطني للقياس.