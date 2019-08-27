شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية وأهداف منتدى وجائزة الإعلام السعودي.. في مؤتمر صحفي اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تعلن هيئة الصحفيين السعوديين اليوم (الثلاثاء)، عن رؤية وشعار وأهداف المنتدى السعودي للإعلام وجائزة الإعلام السعودي في نسختيهما الأولى لهذا العام، والذي سيعقد أواخر نوفمبر القادم، وذلك خلال مؤتمر صحفي في مقرها يتحدث فيه رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك، وعضو المجلس رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي محمد الحارثي.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين خالد المالك أن هذا الحدث الإعلامي الكبير يأتي تحقيقاً لبرامج الأنشطة والفعاليات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة، والمنتدى والجائزة ضمن الأهداف والمنطلقات التي تم إقرارها للنادي السعودي للإعلام.

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وقال «يدرك الجميع ما ستحققه مثل هذه الأنشطة والبرامج لصناعة الإعلام في المملكة، وتواكب الوثبات التي تحققها المملكة على الأصعدة المختلفة، وأشكر وزير الإعلام تركي الشبانة على دعمه وتحفيزه لمجلس إدارة الهيئة، وإسناد برامج الهيئة وأنشطتها مادياً ومعنوياً، كما أشكر الزملاء أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة على مشاركاتهم الفاعلة في إقرار الخطط والبرامج، ودعم تنفيذها، وأشكر زميلي عضو المجلس المشرف على المنتدى والجائزة محمد الحارثي الذي عمل طوال الأشهر الماضية على التخطيط والترتيب لإقامة هذا الحدث الإعلامي الكبير».

وأضاف عضو المجلس محمد الحارثي أنه سيجري على هامش المؤتمر الصحفي تدشين الموقع الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمنتدى والجائزة، للتعريف بهما على المستوى المحلي والخارجي، والاستفادة من الرؤى والمقترحات التي ستصل عبر هذه الوسائط.

وأشار الحارثي إلى أن المنتدى يتعاضد مع ما يشهده قطاع الإعلام من تغيرات وتحولات متسارعة في مختلف المجالات، وعلى الأخص الجوانب التقنية والاستثمارية التي ستكون مجالاً للنقاش والتحاور خلال جلسات المنتدى بمشاركة عددٍ من الخبراء والمختصين في مجال صناعة الإعلام لتحقيق عدد من الأهداف التي ستحقق دعماً لصناعة الإعلام، وستسهم الجائزة في دعم مؤسسات الإعلام وتشجيع المبدعين، وإبراز مشاركة الإعلام السعودي في الإثراء المعرفي للمجتمع.