شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن عبدالعزيز: جازان آمنة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الكادومي (جازان) زحام مروري كالمعتاد في ليالي جازان. (تصوير: محمد الكادومي).

نوه أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالجهود الكبيرة للجنود البواسل في الحد الجنوبي في حماية أرض الوطن في ظل قيادة الحزم والعزم. وقال الأمير محمد في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه جازان أمس الأول إن المملكة في أمن وأمان تحت قيادة الحزم والعزم وبشعبها الجبار وجنودنا البواسل الأبطال.

وأظهرت جولة "الخليج 365" عقب الاعتداء الغاشم من المليشيات الحوثية الإيرانية على المواقع المدنية في منطقة جازان، أن الحياة تسير بصورة طبيعية، كما تمضي الرحلات الجوية وفقا لجداولها المحددة، إذ بدت الحركة الجوية اعتيادية ما يدل على أن كل تلك المحاولات اليائسة من الإرهابيين لم تؤثر على العاملين والمسافرين في مطار مدني يخدم الملايين من المسافرين ومن بينهم مرضى وكبار سن.

وبدت شوارع وأحياء جازان عادية ولم تؤثر المحاولات الحوثية الفاشلة على حياة السكان وتحركهم. واعتبر عدد من الركاب في مطار جازان الإقليمي وعدد من الأهالي والمقيمين أن الحركة الاعتيادية تدل على أن الاعتداء الغاشم لن يتسبب في أي تعطيل، وأن موظفي المطار يزاولون مهماتهم كما اعتادوا في كل يوم وقدموا للمسافرين كافة الخدمات. ولفت المتحدثون لـ«الخليج 365» أن أوهام الحوثيين لن تتحقق بعدما ثبت إفلاسهم على كافة الصعد.