كرّمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، اليوم (الإثنين)، إحدى الموظفات بمركز الماجد للرعاية الأولية، تقديرا لحسن تعاملها مع المرضى رغم تعرضها لسوء معاملة وتطاول من إحدى المراجعات. وأثنى مدير الشؤون الصحية بجدة، على موقف أخصائية المختبر نوال بنت صالح اليامي، وحرصها على تقديم الخدمة على أكمل وجه وتحليها بالصبر وحسن المعاملة، رغم تعرضها لمعاملة سيئة أمام المراجعين والموظفين. ودفع التعامل الجيد لأخصائية المختبر وحسن تعاملها المراجعة المسيئة إلى العودة في اليوم التالي للمركز، لتقديم الاعتذار لليامي أمام الجميع وأثنت على عملها.

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كانت هذه تفاصيل خبر حسن تعاملها دفع المراجِعة للاعتذار.. “صحة جدة” تكرم موظفة تعرضت للإساءة وأصرت على إكمال... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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