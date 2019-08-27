بالأسماء.. اعتماد تكليف 305 معلمين بمدارس تعليم الكبار ومحو الأمية

أصدر مدير عامّ التعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي، قرارًا بتكليف 305 معلمين بمدارس تعليم الكبار ومحو الأمية. وتكون مدة التكليف فصلًا دراسيًّا واحدًا قابلًا للتجديد وفق الأنظمة والتعليمات، بينما يبدأ قائدو المدارس مباشرة أعمالهم اعتبارًا من تاريخ 24/ 12/ 1440 هجريًّا، والمعلمون اعتبارًا من تاريخ 2/ 1/ 1441 هحريًّا. الاسماء

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