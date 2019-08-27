أعلنت إدارة الموارد البشرية بديوان المظالم نتائج القبول المبدئي للمتقدمين للوظائف، التي بدأ التقديم عليها بتاريخ 15 شوال الماضي، على المرتبتين الرابعة والسادسة.
وأوضحت أن المقابلات الشخصية ستبدأ اعتباراً من الأحد القادم، في المقر الرئيسي للديوان، ومحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، ومحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، والمحكمة الإدارية بأبها، والمحكمة الإدارية بسكاكا. ويمكن للمتقدمين الدخول على البوابة الإلكترونية للتوظيف لمعرفة النتائج وموعد المقابلة الشخصية لكل مرشح.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان نتائج المتقدمين على وظائف ديوان المظالم.. وبدء المقابلات الأحد القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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