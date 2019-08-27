نجاح أول تجربة لنقل أمتعة الحجاج من جدة إلى المدينة

نفذ البريد السعودي أول تجربة لنقل أمتعة الحجاج من جدة إلى المدينة المنورة ضمن خدمة نقل أمتعة ركاب قطار الحرمين السريع، في إطار برنامج النقل متعدد الوسائط. وتم إنجاز الخدمة في زمن قياسي منذ لحظة تسلم البريد للحقائب في مقر محطة القطار في جدة حتى وصولها إلى المدينة المنورة.

- يأتي ضمن مبادرة حج بلا حقيبة

- يقلل الازدحام المروري

- يحد من التلوث في الأماكن المقدسة

- يخفض التكاليف علآ الحاج والمعتمر