10 أشهر لإنجاز مستشفى نجران البلد

فيما مضى ما يقارب أكثر من عامين على زيارة وزير الصحة توفيق الربيعة في منتصف شهر أبريل عام 2017 لمنطقة نجران، والتي وعد من خلالها بإعادة تشغيل مستشفى غرب نجران البلد، بعد إغلاقه من قِبل صحة نجران في شهر مارس عام 2017، بناءً على تقارير فنية تشير إلى افتقاره لوسائل الأمن والسلامة، أكد المتحدث الرسمي لصحة نجران أن المستشفى سيتم الانتهاء من إنشائه في غضون 10 أشهر.

ودخل المستشفى عامه الثالث، بعد أن واجه عدة معوقات من أهمها عزوف المقاولين، وكان عدد من المواطنين قد اعترضوا على قرار إغلاقه، فقرر أمير المنطقة جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بالتفاهم مع وزارة الصحة، العدول عن قرار الإغلاق، والتوجيه بإعادة تأهيله.

10 أشهر للتجهيز

قال المتحدث الرسمي لصحة منطقة نجران علي آل جليدان لـ «دوت الخليج» إن «مشروع تطوير مبنى العناية المركزة والطوارئ بمستشفى نجران العام القديم يأتي على مرحلتين، حيث بلغت نسبة الإنجاز من المرحلة الأولى 92.75%، فيما مدة تنفيذ المرحلة الثانية 10 أشهر بدأت من 28 / 11 / 1440، بالإضافة إلى طرح منافسة التجهيزات الطبية وغير الطبية للمستشفى».

وأضاف أن «المشروع يتكون من دورين، الأرضي ويضم قسما للطوارئ، ويحتوي على فرز بصري وتسجيل، واستقبال، وغرفة عزل وانتظار تنفسية، ومنطقتي فرز، وعيادتي فحص، و6 أسِرة رجال ومثلها للنساء وللأطفال، بالإضافة إلى 3 غرف إنعاش، وغرفة عمليات صغرى وخدمات مساندة، ويضم كذلك استقبال ولادة وفرزا بصريا ومكتب تسجيل وثلاثة أسٍرة فحص وغرفة ولادة وطوارئ وخدمات مساندة».

قسم الولادة

أوضح آل جليدان أن «الدور الأول يشمل أيضاً قسما للأشعة، 2 غرفة X-RAY وغرفة C.T. وغرفة سونار وأخرى لفحص الثدي، وخدمات مساندة، وقسم للعيادات الخارجية يشمل 7 عيادات والخدمات المساندة، و4 مصاعد، ويحتوي قسم الولادة على 6 غرف ولادة طبيعية وغرفة ولادة قيصرية، وثالثة لإنعاش حديثي الولادة، وخدمات مساندة، كذلك يوجد قسم العمليات، وغرفة تجهيز مرضى، و3 غرف عمليات وغرفة إفاقة».

وأضاف أن «الدور الأول يضم كذلك قسم العناية المركزة، منها 5 غرف عناية مركزة لحديثي الولادة، وغرفة عزل حديثي الولادة، وثلاثة غرف عناية مركزة نساء، وغرفة عزل نساء وخدمات مساندة، وقسم التعقيم المركزي وآخر للمختبر».

تنويم الأطفال

أبان المتحدث الرسمي لصحة نجران أن «الدور الثاني يتضمن قسم تنويم النساء بسعة 36 سريرا، وغرفتي عزل، وأخرى لحديثي الولادة بسعة 14 سريرا وخدمات مساندة، وكذلك قسم تنويم أطفال بسعة 18 سريرا وغرفة عزل وخدمات مساندة، إضافة إلى الصيدلية وغرفة صرف الأدوية، وغرفة تجهيز المحاليل الوريدية».

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ولفت الى أنه هناك مبنى الخدمات يتكون من دورين، الأول يحتوي على مطبخ ومغسلة ومستودع، والثاني مكاتب إدارية، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن مواقف وغرف الكهرباء والمحولات والمولدات، وغرفة الغازات الطبية، ومعدات الغازات الطبية، وخزانات أرضية للمياه والحريق ومحطة تنقية المياه RO، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي STP.

أبرز المراحل التي واجهت مستشفى نجران العام «البلد» منذ إغلاقه

- 3/2017 إغلاق المستشفى.

- 4/2017 وعد وزير الصحة بإعادة افتتاحه.

- 5/2017 موافقة وزير الصحة على مشروع إعادة تجهيزه وتأهيله.

- 6/2017 فتح المظاريف للمرة الأولى.

- 7/2017 فتح المظاريف للمرة الثانية.

- 11/2017 البدء بالمرحلة الأولى من تنفيذ المشروع.

- 7/2019 المرحلة الثانية وتستمر لمدة 10 أشهر.