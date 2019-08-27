أمير تبوك يستقبل المعيقلي

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان في مكتبه بالإمارة أمس، إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، الذي يزور منطقة تبوك حاليا، حيث رحب أمير المنطقة بالمعيقلي، متمنيًا له دوام التوفيق.

وأعرب المعيقلي عن شكره لأمير تبوك على ما وجدوه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.