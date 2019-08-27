بدر بن سلطان يستعرض خطتي المياه والتعليم

وقدّم رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد الغامدي، عرضاً عن إستراتيجية ومشاريع خدمات المياه بمنطقة مكة المكرمة من عام 1440 حتى عام 1450، بما يتماشى مع الخطة العشرية للمنطقة، حيث جرى التطرق للمشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة، ووصول نسبة المشاريع المتعثرة في كل من مكة المكرمة وجدة إلى 0%.
كما استقبل الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام التعليم بجدة المُعين حديثاً، الدكتور سعد المسعودي.
وهنأ نائب أمير مكة، الدكتور المسعودي بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه، كما استمع إلى نبذة عن خطة التعليم بجدة، واستعداداتها للعام الدراسي الجديد.
من جهته، عبر مدير تعليم جدة عن شكره وتقديره للأمير بدر بن سلطان، مؤكداً حرص الإدارة ومنسوبيها على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.
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