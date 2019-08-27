إنارة ضعيفة تثير استياء أهالي العيون

اشتكى أهالي مدينة العيون وبعض البلدات الشمالية في محافظة الأحساء من سوء حالة الإنارة التي قامت بها الشركة المتعهدة بتركيب إنارة led تفتقد ـ حسب وصفهم ـ لقوة الإضاءة، مطالبين أمانة الأحساء بالتأكد من المواصفات الفنية لما تم تركيبه خاصة أن التركيب كان في إجازة العيد.

وتداول الأهالي رسائل استهجان من خلال وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر والواتساب»، مؤكدين أن الإنارة خافتة وأشبه بالمظلمة، واصفين ذلك بالتشوه البصري.

بدوره، قال مدير إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل «هناك مشروع قائم لاستبدال أعمدة الإنارة التالفة في الطرق الرئيسية والفرعية بمدينة العيون وتوابعها، والعمل متواصل بشأنه»، مؤكدا أن الإنارة المعتمدة هي تركيب إضاءة LED المتوائمة مع أحدث المعايير العالمية التي توفر التيار الكهربائي للإنارة.

وأضاف «إضاءة led تتواءم مع سبل المحافظة على البيئة، وتقلل تكاليف الصيانة وقطع الغيار، وتزيد العمر الافتراضي للإضاءة بعكس العادية».

أبرز ملاحظات الأهالي على الإنارة الجديدة:

Advertisements

- ضعف قوة الإنارة.

- تغيير القوة إلى 55 و60 و70 «واط» حيث كانت القوة السابقة 400 و300 «واط».

- لا تغطي الشارع بشكل كامل.