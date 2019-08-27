موسوعة لتوثيق تراث جازان

توثيق وحصر
أكد القحطاني، أن هذا المشروع يهدف إلى توثيق وحصر وجمع ما تزخر به منطقة جازان من آثار تاريخية، وتطوير منهجية علمية وميدانية للتنقيب عنها وتوثيقها.
أهداف المشروع
أوضح عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور حسن خرمي والمشرف التنفيذي على الموسوعة، أن المشروع يهدف إلى حصر وتوثيق التراث الإنساني والتاريخي للمنطقة، والمحافظة عليه، وتسويقه.
إنجاز الموسوعة
بين رئيس قسم السياحة والآثار الدكتور علي عواجي، أن العمل من مرحلتين، حيث سيتم في الأولى جمع المادة العلمية، والعمل الميداني «المسح الأثري الميداني، والمناطق والمباني الأثرية، والمتاحف».
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