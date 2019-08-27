صحة جدة تكرم موظفة تعرضت للإساءة

وجاء تكريمها لتميزها في العمل وحسن تعاملها مع المرضى، وذلك على خلفية تطاول إحدى المراجعات عليها، وتحليها بالصبر، ومواصلة عملها على أكمل وجه، وفي اليوم التالي للواقعة فوجئت أخصائية المختبر بقيام المراجعة التي أساءت لها بتقديم اعتذار أمام الجميع والاعتراف بخطئها، وأثنت عليها بحسن التعامل وعدم مقابلة الإساءة بمثلها ومعاملتها بالحسنى.
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