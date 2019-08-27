الارشيف / اخبار السعوديه

منصة لرقمنة خدمات الموارد البشرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أطلق نائب وزير العدل الشيخ سعد السيف في مركز التدريب العدلي اليوم، منصة «رائد الرقميّة» وتطبيق «رائد» التجريبي، حيث يهدفان إلى رقمنة خدمات الموارد البشريّة لتعزيز عمل الكادر العدلي، وتحسين بيئة العمل وتطويرها بما ينعكس على تسهيل الخدمات على المستفيدين في مختلف المرافق العدلية.

وأكد نائب وزير العدل أن الوزارة تستهدف التحول الرقمي في جميع خدماتها للمستفيدين وكوادرها العدلية التي تعمل على راحة وخدمة المستفيد، مبيناً أن منصة «رائد» بشكلها الجديد تسعى إلى التكامل بين الارتقاء بالخدمة المقدمة للكادر العدلي وتفعيل مضامين وأهداف مدوّنة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة من خلال تنمية روح المسؤولية لدى موظفي الوزارة، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية وتعزيزها والالتزام بها، وتنمية برامج التميز والجدارات والمهارات والكفاءات العدلية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منصة لرقمنة خدمات الموارد البشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا