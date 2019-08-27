منصة لرقمنة خدمات الموارد البشرية

وأكد نائب وزير العدل أن الوزارة تستهدف التحول الرقمي في جميع خدماتها للمستفيدين وكوادرها العدلية التي تعمل على راحة وخدمة المستفيد، مبيناً أن منصة «رائد» بشكلها الجديد تسعى إلى التكامل بين الارتقاء بالخدمة المقدمة للكادر العدلي وتفعيل مضامين وأهداف مدوّنة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة من خلال تنمية روح المسؤولية لدى موظفي الوزارة، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية وتعزيزها والالتزام بها، وتنمية برامج التميز والجدارات والمهارات والكفاءات العدلية.
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