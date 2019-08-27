الارشيف / اخبار السعوديه

السيطرة على حريق ناقلة بالدرب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
استنفر عدد من الجهات الحكومية ممثلةً في محافظة الدرب والدفاع المدني والمرور والشرطة جهودها في مباشرة حادثة انقلاب ناقلة وقود بالدرب شمال جازان، أمس، حيث تمكنت من السيطرة عليه وتنظيم حركة السير.

وشارك 20 فردا و 15 معدة و4 فرق من الدرب وصبيا وبيش والشقيق في السيطرة على الحريق وإخماده ومنع انتشاره ووصوله إلى شارع الفن، وسط متابعة محافظ الدرب ووجوده ميدانياً بالموقع، إضافة إلى مشاركة مرور وشرطة الدرب في إغلاق الطريق، وتحويل المركبات إلى مسار بديل بدعم من البلدية.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن صمغان، أن فرق الدفاع المدني باشرت حريق ناقلة وقود بدوار بلدية الدرب، مشيرا إلى أنه تم إخماد الحريق، ونتج عنه احتراق سيارة بسبب انتشار اللهب، ولم تسجل أي إصابات بالموقع.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريق ناقلة بالدرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا