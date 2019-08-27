السيطرة على حريق ناقلة بالدرب

استنفر عدد من الجهات الحكومية ممثلةً في محافظة الدرب والدفاع المدني والمرور والشرطة جهودها في مباشرة حادثة انقلاب ناقلة وقود بالدرب شمال جازان، أمس، حيث تمكنت من السيطرة عليه وتنظيم حركة السير.

وشارك 20 فردا و 15 معدة و4 فرق من الدرب وصبيا وبيش والشقيق في السيطرة على الحريق وإخماده ومنع انتشاره ووصوله إلى شارع الفن، وسط متابعة محافظ الدرب ووجوده ميدانياً بالموقع، إضافة إلى مشاركة مرور وشرطة الدرب في إغلاق الطريق، وتحويل المركبات إلى مسار بديل بدعم من البلدية.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن صمغان، أن فرق الدفاع المدني باشرت حريق ناقلة وقود بدوار بلدية الدرب، مشيرا إلى أنه تم إخماد الحريق، ونتج عنه احتراق سيارة بسبب انتشار اللهب، ولم تسجل أي إصابات بالموقع.