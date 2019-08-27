السيطرة على حريق ناقلة بالدرب

وشارك 20 فردا و 15 معدة و4 فرق من الدرب وصبيا وبيش والشقيق في السيطرة على الحريق وإخماده ومنع انتشاره ووصوله إلى شارع الفن، وسط متابعة محافظ الدرب ووجوده ميدانياً بالموقع، إضافة إلى مشاركة مرور وشرطة الدرب في إغلاق الطريق، وتحويل المركبات إلى مسار بديل بدعم من البلدية.
وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن صمغان، أن فرق الدفاع المدني باشرت حريق ناقلة وقود بدوار بلدية الدرب، مشيرا إلى أنه تم إخماد الحريق، ونتج عنه احتراق سيارة بسبب انتشار اللهب، ولم تسجل أي إصابات بالموقع.
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