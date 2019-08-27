160 شركة تطور خدمات المعتمرين

رعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أمس، انطلاق فعاليات «ملتقى ومعرض العمرة»، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة وتستمر فعالياته 3 أيام في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ويشارك في الملتقى الأول من نوعه في المملكة 160 شركة ومقدم خدمة بقطاع خدمات العمرة لعرض ابتكاراتها ومنتجاتها التي تقدمها للمعتمرين.

رعاية واهتمام

قال وزير الحج والعمرة: إن ما يقارب المليون حاج ما زالوا ضيوفا لنا في مكة المكرمة وسيغادر آخر فوج منهم في منتصف شهر محرم، مؤكدًا الجاهزية لاستقبال طلائع أفواج المعتمرين القادمين من جميع أنحاء العالم في غرة شهر محرم، أي بعد أقل من أسبوع، إيذانا ببدء موسم العمرة العام الجديد 1441.

تجويد وتطوير

أعرب بنتن عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة على رعايته ملتقى خدمات المعتمرين وتدشين موسم عمرة العام الجديد 1441، رغم انشغاله ومتابعته لترتيبات إقامة الملتقى المعني بتقييم جميع الأعمال التي تمت خلال موسم حج هذا العام، ومناقشة الاستعدادات لموسم الحج القادم لتجويد وتطوير كل ما تم القيام به خلال موسم الحج المنصرم، الذي تكلل ولله الحمد بالنجاح على جميع الأصعدة.

واستشهد بنتن بمقولة الأمير خالد الفيصل: إن المملكة قيادة وشعبًا لا تعرف المستحيل إذا وصل الأمر إلى خدمة البيتين وإلى ضيوف الرحمن، وسوف نفعل كل ما بوسعنا طالما نحن على هذه الحياة لراحتهم.

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وفي نهاية الحفل كرم أمير منطقة مكة المكرمة الجهات الراعية للملتقى، كما كرّم «طيران ناس» الطيران الاقتصادي الرائد في ‏الشرق الأوسط، لرعايته الملتقى.

موضوعات يناقشها الملتقى

- الاستعدادات لموسم العمرة

- التأكد من جاهزية جميع الأطراف في الداخل والخارج

- أن تكون الخدمات التقنية النوعية منصة للانطلاق نحو مفهوم جديد

- تحقيق رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة