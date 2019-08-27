جامعة توجه تعميمين مخالفين وتتراجع برسالة whatsApp

أصدرت جامعة الإمام قرارين مخالفين للأنظمة المعمول بها موجهين إلى أعضاء هيئة التدريس، حيث ألزمت في القرار الأول الأقسام العلمية بالاجتماع في الأسبوع الأول بعد عيد الأضحى، ما أثار موجة من الاستغراب؛ لكون الدوام في هذا الأسبوع خاص بالإداريين فقط، وتضمن القرار الثاني التوجيه بأخذ توقيعات الحضور والانصراف لأعضاء هيئة التدريس، وتراجعت الجامعة عن القرار الأخير برسالة «واتساب» لقروب الموظفين.

مقابل مادي

قال مصدر في هيئة التدريس بجامعة الإمام لـ«دوت الخليج» إن «الجامعة تراجعت عن تعميم مخالف يتعلق بإلزام أعضاء هيئة التدريس في الأقسام العلمية بالاجتماع في الأسبوع الأول بعد إجازة عيد الأضحى، وذلك بعد أن رفع أحد منسوبي الجامعة للإدارة بمخالفة القرار للأنظمة، حيث يكون الأمر نظامياً فيما لو كُلف أعضاء هيئة التدريس بمقابل مادي، إلا أن الجامعة تراجعت عن القرار في خطاب لاحق».

حضور وانصراف

في القرار الآخر المخالف، وجهت الجامعة بضرورة أخذ توقيعات الحضور والانصراف لأعضاء هيئة التدريس. واطلعت «دوت الخليج» على رسالة متداولة وصلت لأحد أعضاء هيئة التدريس، أكدت أن التعميم يعد مخالفاً لما جاء في تعميم رئيس هيئة الرقابة والتحقيق رقم 1 / 1 / 10 في 28 / 7 / 1393، والذي ينص على أن لأعضاء هيئة التدريس نظاماً خاصاً بهم يشمل إعفاءهم من الأنظمة التفصيلية لمراقبة الحضور والانصراف، كما جاء في نظام تأديب الموظفين بأن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية لا يخضعون لأحكام هذا النظام.

توجيه شفهي

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بعد أن رفع عدد من أعضاء هيئة التدريس تساؤلاتهم عن التعميم المخالف، تراجعت الجامعة في رسالة «واتساب» وجهت للأكاديميين. وأكد المصدر أن «التوجيه الشفهي معتبر إداريا كالتوجيه الكتابي، أما رسالة «واتساب» شخصية فهي غير معتبرة»، مشيرا إلى أن التعميم تسبب في لغطٍ كبيرٍ لدى منسوبي الجامعة.

وقال المصدر «الأمر الذي يعتبر نظامياً هو طلب الرفع بالمباشرة فقط، بينما طلب توقيع الحضور والانصراف إضافة إلى الرفع بالمباشرة من عضو هيئة التدريس غير نظامي».

رسالة الجامعة

جاء في رسالة الجامعة التي وُجهت لأعضاء هيئة التدريس عبر تطبيق «واتساب»: «الإخوة والأخوات عندما طلبنا في التعميم توقيع المباشرة بعد الإجازة، هذا طلب نظامي حتى نتأكد من عودة الزميل والزميلة بعد الإجازة، لكن لم نقصد وليس نظاميا أن نطلب من أعضاء هيئة التدريس توقيع حضور وانصراف يومي سواءً للأسبوع الأول أو غيره، ربما البعض فهم التعميم هكذا، وليس هذا مقصدنا، دمتم بخير».