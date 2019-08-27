تأهيل مدرجات وادي الغيل

واطلع المحافظ على ما تم تنفيذه في المرحلة الأولى من المشروع، واستمع إلى شرح مفصل عن المرئيات المستقبلية والعوائق التي قد تواجه فريق العمل.
وشدد ابن دلبوح على أهمية تنفيذ المشروع واستكماله على الوجه المطلوب وفي الوقت المحدد لذلك.
ثم زار قرية الرهوة بمركز خاط التي تعد من المعالم السياحية بالمجاردة.
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