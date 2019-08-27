تأهيل مدرجات وادي الغيل

تفقد محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح أمس مشروع إعادة تأهيل المدرجات الزراعية بوادي الغيل بمركز خاط، رافقه رئيس المركز علي بن ناصر الطارقي، ومدير فرع البيئة والزراعة والمياه بالمجاردة عبدالله الشهري، وعضو اللجنة الفرعية للتنمية السياحية علي بن حنفان العمري.

واطلع المحافظ على ما تم تنفيذه في المرحلة الأولى من المشروع، واستمع إلى شرح مفصل عن المرئيات المستقبلية والعوائق التي قد تواجه فريق العمل.

وشدد ابن دلبوح على أهمية تنفيذ المشروع واستكماله على الوجه المطلوب وفي الوقت المحدد لذلك.

ثم زار قرية الرهوة بمركز خاط التي تعد من المعالم السياحية بالمجاردة.